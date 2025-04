Urios, son gros coup de gueule !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il ne reste plus que cinq matchs à disputer avant la fin de la saison de Top 14, Clermont reçoit Lyon ce samedi. Une rencontre très importante dans l'optique d’une qualification en phase finale, l’ASM comptant quatre points de retard sur le LOU. Christophe Urios s’attend à un match très physique et a mis la pression sur ses avants, auteurs de trop nombreuses pertes de balle à son goût lors des deux derniers matchs.

Battu sur la pelouse de Toulon le week-end dernier (31-24), Clermont ne doit pas se rater samedi lors de la réception de Lyon. Septième, l’ASM compte quatre points de retard au classement sur le LOU, sixième et contre qui les hommes de Christophe Urios s’étaient imposés à l’aller (22-33).

« Il ne doit plus y avoir de place au doute…ou alors il faut laisser le maillot »

« Dès demain (samedi), ce sera une course à élimination directe avec une importance capitale sur les points que nous allons prendre et aussi ceux que nous pouvons laisser à nos adversaires. Il ne doit plus y avoir de place au doute…ou alors il faut laisser le maillot. Les matchs qui arrivent vont être des matchs à pression mais c’est pour cela que nous jouons toute l’année, on doit se nourrir de cette pression et du soutien de notre public », a déclaré l'entraîneur de Clermont ce vendredi en conférence de presse.

« Nos avants ont perdu 13 ballons dans les deux derniers matchs : ce n’est pas possible »

« Comme tous les ans, nous savons que ce seront les plus costauds qui entreront dans les six premiers. Nous allons jouer une équipe dynamique qui joue vite et qui a changé de mentalité et d’état d’esprit, ces dernières semaines, et cela se ressent dans la performance de leur défense », a ajouté Christophe Urios, avec un message à l’attention de ses avants. « Ce sera un match physique dans lequel nos avants ont un grand rôle à jouer. Ils ont perdu 13 ballons dans les deux derniers matchs : ce n’est pas possible. Il faut remettre de l’ordre. »