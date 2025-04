Christophe Urios : L'annonce inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Réputé pour son franc parler et ses coups de gueule, Christophe Urios s'est toutefois montré assez calme et compréhensif au moment d'évoquer la défaite de Clermont à Toulon (31-24) et l'absence de point de bonus. Il s'est même montré satisfait de son équipe.

Samedi soir, Clermont se déplaçait à Toulon pour un match clé dans la course aux playoffs. Mais les Auvergnats se sont inclinés contre le RCT (31-24) après une première période très compliquée. Par conséquent, Clermont ne prend pas de point de bonus et reste septième de Top 14. Malgré tout, Christophe Urios s'est montré très calme après la rencontre, contrairement à ses habitudes.

Urios satisfait malgré la défaite

« Nous avons offert des essais aux Toulonnais (26e, 30e, 31e). Nous n'avons pas assez réactifs. En revanche, j'ai trouvé que nous avons été efficaces lorsque nous nous sommes retrouvés dans les zones de marque (11e, 18e, 38e). Je ne suis pas content de notre première période, à l'évidence, parce que nous avons donné beaucoup trop de choses. Qu'on ne pouvait pas accepter ce qu'on avait fait. Qu'il fallait mieux défendre autour des rucks, qu'on avait perdu la tête et qu'il fallait revenir sérieux et appliqués », confie le coach de Clermont en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Dans le contenu, je suis satisfait»

« Nous n'avons pas pris de point de bonus. Mais dans le contenu, je suis satisfait. Nous gagnons la deuxième mi-temps 7-0 (sourire). Mais pour espérer l'emporter, il aurait fallu ne pas perdre la bataille des rucks. Cela dit, je n'ai pas besoin d'être rassuré : je connais mon équipe. D'accord, je ne suis pas content de la défaite, comment l'être, mais nous avons du grain à moudre pour préparer la venue de Lyon, samedi prochain (16h30). Nous avons trois matches importants à domicile et il nous faudra prendre le plus de points possibles et en laisser le moins possible à nos adversaires », ajoute Christophe Urios.