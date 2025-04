Christophe Urios, le «sacrifice» tant attendu !

Pierrick Levallet

Ce samedi soir, l’ASM Clermont Auvergne se déplace sur la pelouse du RC Toulon pour le compte de la 21e journée de Top 14. Largement battu par Northampton en Champions Cup, les Clermontois veulent renouer avec le succès. Christophe Urios attend d’ailleurs un esprit de sacrifice de la part de ses joueurs sur le terrain.

Largement battu par Northampton en Champions Cup le 4 avril dernier (46-24), l’ASM Clermont Auvergne a désormais rendez-vous avec le RC Toulon ce samedi soir. Les hommes de Christophe Urios espèrent renouer avec le succès lors de cette 21e journée de Top 14. Le coach de 59 ans a d’ailleurs fait savoir qu’il attendait un grand sacrifice de la part de ses joueurs pour le bien du collectif.

«On doit avoir cet esprit de sacrifice à Toulon»

« Il faut se concentrer sur nous ! On a fait un mauvais match à Northampton, où on n’a pas su le contrôler par la conquête, les plaquages, la vitesse... On doit avoir cet esprit de sacrifice à Toulon, sinon cela ne marchera pas. Mais si on l’a, on aura un bon contenu. On connaît les forces du RCT, on a besoin de se concentrer sur nous » a d’abord expliqué Christophe Urios dans des propos rapportés par Midi Olympique.

«Depuis quatre mois on répète qu’il faut monter le curseur dans le travail de l’ombre»

« Une préparation axée pour éviter de concéder trop d’essais faciles ? Non, pas plus que cela. Mais effectivement, on doit progresser dans ce secteur. Cela fait partie de la mentalité. Nos semaines sont très qualitatives, mais depuis quatre mois on répète qu’il faut monter le curseur dans le travail de l’ombre : nettoyer les rucks, faire le sale boulot etc. Le rugby, c’est 5 minutes de lumières et 75 de charbon. Donc j’attends ce sacrifice samedi » a ensuite ajouté le coach de l’ASM Clermont Auvergne. À voir maintenant si ses joueurs suivront ses consignes ce samedi soir. Verdict à 21 heures 05.