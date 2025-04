Romain Ntamack, la disparition inquiétante !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En août 2023, pour préparer la Coupe du monde, le XV de France avait affronté l’Ecosse. C’est à cette occasion que Romain Ntamack s’était gravement blessé au genou. Indisponible pendant de longs mois, le demi d’ouverture du Stade Toulousain a depuis fait son grand retour à la compétition, mais voilà que son niveau en inquiète plus d’un. De quoi faire dire à certains que le grand Ntamack a disparu.

Actuellement, le Stade Toulousain doit faire sans Antoine Dupont. Blessé au genou, le demi de mêlée va ainsi manquer de nombreux mois de compétition. Un calvaire par lequel Romain Ntamack est déjà passé. En effet, en août 2023, le demi d’ouverture se blessait lui aussi au genou, manquant notamment la Coupe du monde en France. Depuis, Ntamack a retrouvé la compétition, mais son niveau ne serait pas le même qu’avant la catastrophe intervenue face à l’Ecosse.

« Je trouve qu’on n’a pas retrouvé le grand Romain Ntamack »

Sur RMC, c’est Stephen Brun qui s’est inquiété de la disparition du grand Romain Ntamack. « Est-ce que Toulouse n’y arrivera pas sans Antoine Dupont ? Je pense qu’ils peuvent y arriver, mais ça sera beaucoup moins simple. Déjà, le génie de Dupont n’est pas remplacé. Il y en a un autre qui avait du génie, Capuozzo, qui s’est blessé qui était dans une forme magistrale avant de se péter. Je pense qu’il faut qu’il revienne absolument. Moi, ça me parait complexe. Je pense qu’ils vont aller au bout en Top 14, maintenant, en Champions Cup… Pour moi, ça va dur. Et, j’ai envie de mettre un bémol sur cette équipe de Toulouse, je trouve qu’on n’a pas retrouvé le grand Romain Ntamack d’avant sa blessure. Ntamack n’est plus aussi décisif et performant. On rappelle que Toulouse, comme le XV de France, a axé son jeu autour d’Antoine Dupont. Il touche tous les ballons. Il y a une restructuration mais je trouve que Ntamack est moins brillant que par le passé », a-t-il ainsi balancé à propos du joueur du Stade Toulousain.

« J'ai encore des petits bouts de cartilage qui traînent dans le genou »

Romain Ntamack a donc du mal à revenir à son meilleur niveau. Mais le joueur du Stade Toulousain l’avait lui-même reconnu, son genou n’est pas à 100%. « J'ai connu pas mal de pépins. Au genou, au mollet, etc. Je n'ai que 25 ans mais j'enchaîne les blessures. J'essaie de profiter de mes temps d'arrêt pour m'améliorer. Je me suis renforcé, mais je sens que je ne suis pas encore revenu à mon potentiel maximum. J'ai encore des petits bouts de cartilage qui traînent dans le genou », avait ainsi expliqué Ntamack.