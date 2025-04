PSG : Riolo annonce deux «disparitions» !

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a pris l'habitude de faire tourner son effectif régulièrement, donnant l'impression de ne pas avoir un XI titulaire. Mais depuis quelques semaines, le coach parisien semble avoir choisi son équipe type pour les grands matchs. D'après Daniel Riolo, cela s'explique par le fait que plusieurs joueurs du PSG ne sont plus au niveau, notamment Kang-In Lee et Warren Zaïre-Emery.

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Dès son arrivée à Paris, le coach espagnol a insufflé sa politique de jeu, basée sur une grosse possession du ballon et un pressing agressif dès la perte. De surcroit, Luis Enrique a pris l'habitude de faire tourner régulièrement son équipe, et ce, pour mettre en place une concurrence saine et impliquer tous ses joueurs. Toutefois, depuis quelques semaines, l'entraineur du PSG semble avoir délaissé certains de ses protégés, qui jouent de moins en moins lors des matchs décisifs.

PSG : Lee et Zaïre-Emery ont disparu

Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a souligné le fait que Luis Enrique comptait sur un groupe plus restreint de joueurs dorénavant, et ce, parce certains pensionnaires du PSG ne sont plus à la hauteur.

«Le PSG s'est réduit à 12 ou 13 joueurs»

« Il y a des questions à se poser sur le groupe du PSG. Il y a eu énormément de turnover, beaucoup d'essais, de choses imaginées par GIFI. Et d'un coup, on a plus du tout fait tourner. Et le PSG s'est réduit à 12 ou 13 joueurs. Pourquoi ? Parce que les mecs ne sont plus au niveau. La disparition d'un Kang-In Lee, la disparition d'un Zaïre-Emery... », a affirmé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport. Reste à savoir si Warren Zaïre-Emery et Kang-In Lee vont retrouver de leur superbe d'ici la fin de la saison.