PSG : La recrue parfaite est annoncée !

Le dernier mercato hivernal a vu le PSG dépenser près de 70M€ pour attirer Khvicha Kvaratskhelia. En l'espace de quelques semaines, l'ancien du Napoli est parvenu à gagner sa place dans un secteur ultra-concurrentiel. Il faut dire que l'ailier géorgien ne présente que très peu de défauts comme l'a indiqué Olivier Giroud, ancien buteur d'Arsenal et de l'équipe de France.

L’hiver dernier, le PSG n’avait annoncé que l’arrivée d’une recrue. Mais quelle recrue. Arrivé en provenance du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia a très vite fait l’unanimité en raison de son talent évident et de sa gentillesse. Discret dans le vestiaire, l’ailier géorgien préfère parler sur le terrain. Ses quatre buts sous le maillot du PSG illustrent mal son influence au sein de l’attaque parisienne. Il faut dire que Kvaratskhelia n’est pas venu à Paris dans les meilleures conditions.

Kvaratskhelia évoque son intégration

« Je pense que le plus difficile, c'est qu'un transfert en hiver peut aussi être compliqué pour l'entraîneur, car on rejoint l'équipe en milieu de saison. Le temps d'adaptation est court, cependant, je pense m'être plutôt bien adapté, grâce au staff, aux entraîneurs, au club et, bien sûr, aux joueurs, qui m'ont réservé un accueil chaleureux. Je me sens vraiment bien ici et ce soutien m'aide à être plus performant sur le terrain » a déclaré le joueur du PSG ce lundi.

Giroud rend hommage à l'ailier géorgien

