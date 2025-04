Luis Enrique : Coup de foudre au PSG !

Axel Cornic

Luis Enrique semble peu à peu faire l’unanimité au Paris Saint-Germain, où il entraine depuis quasiment deux ans. C’est notamment le cas avec João Neves, qui est arrivé au club en même temps que l’entraineur espagnol et qui semble en être l’un des plus gros fans.

Lors de sa signature, les doutes étaient nombreux. Passé notamment par l’AS Roma, le FC Barcelone et la sélection espagnole, Luis Enrique trainait une réputation assez difficile. Mais si ça a pris du temps, ça semble enfin coller entre lui et la France, avec d’ailleurs un apprentissage impressionnant de la langue de Molière qu’il utilise de plus en plus.

« J’ai adoré ce qu’il m’a dit »

Et l’opération séduction n’agit pas seulement à l’extérieur du PSG, puisqu’au sein du vestiaire on semble également être sous le charme de Luis Enrique. « Il m’a dit qu’il voulait une équipe qui défende et attaque avec 11 joueurs. J’ai adoré ce qu’il m’a dit » a expliqué João Neves, dans un entretien accordé au média anglophone The Athletic.

« Aujourd’hui, je peux jouer défenseur central, ailier, latéral, milieu de terrain, attaquant »

« Il me donne beaucoup d’informations. Aujourd’hui, je peux jouer défenseur central, ailier, latéral, milieu de terrain, attaquant et on ne sent pas la différence parce que chaque joueur sait ce que font les autres postes » a confié le milieu portugais du PSG. « À l’entraînement, nous changeons souvent de position sur le terrain. Parfois, je joue comme arrière latéral et je passe au milieu de terrain. Cela peut sembler anodin, mais c’est très important »