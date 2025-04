Succession de Mbappé : Le PSG a trouvé mieux ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain s'apprête à affronter Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions, avec un Ousmane Dembélé en pleine forme. Auteur de sept buts cette saison, l'attaquant français pourrait bien surpasser les performances historiques de ses prédécesseurs au club, et même éclipser Kylian Mbappé, dont le record européen est à huit réalisations sur une campagne européenne.

Cinq ans après, le PSG va-t-il retrouver la finale de la Ligue des champions ? Pour espérer aller au bout, les hommes de Luis Enrique devront se défaire d’Arsenal, avec une première manche à Londres ce mardi soir. Ousmane Dembélé sera logiquement attendu, lui qui réalise une année 2025 stratosphérique au point d’avoir fait éclipser Kylian Mbappé. Et cela pourrait se voir sur les statistiques.

Seuls quatre joueurs ont fait mieux que Dembélé

Ousmane Dembélé a déjà brillé en Ligue des champions cette saison, trouvant le chemin des filets à sept reprises contre Manchester City, Stuttgart (3), Brest (2) et Liverpool. Seuls quatre joueurs ont fait mieux dans l’histoire du PSG : George Weah (8 buts en 1994-1995), Zlatan Ibrahimovic (10 buts en 2013-2014), Edinson Cavani (8 buts en 2016-2017) et Kylian Mbappé (8 buts en 2020-2021 et 2023-2024).

Dembélé peut faire mieux que Mbappé en Ligue des champions

S’il venait à marquer au moins un but ce mardi soir contre Arsenal, Ousmane Dembélé pourrait alors égaler ou même dépasser George Weah, Edinson Cavani et Kylian Mbappé. Ce qui récompenserait alors la très belle saison de l’international français, également attendu par ses coéquipiers. « C'est un joueur vital pour nous, un joueur incroyable, confiait lundi Vitinha en conférence de presse. C'est toujours mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Donc j'espère qu'il va nous aider demain et nous on va tout faire pour l'aider. »