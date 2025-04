Zinedine Zidane : Un gros coup annoncé au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Inspiré par Neymar, Désiré Doué se distingue par sa maturité mais également ses dribbles au cours de sa première saison au Paris Saint-Germain. Laurent Croci, ancien coéquipier de Zinedine Zidane chez les Girondins de Bordeaux, souligne des similitudes techniques entre les deux hommes, une comparaison flatteuse pour le jeune international français.

Recruté l’été dernier par le PSG pour 60M€, Désiré Doué fait l’objet de comparaisons flatteuses à seulement 19 ans. Le milieu, accro aux dribbles, assume notamment s’inspirer de Neymar, l’une de ses idoles. « Chacun s’inspire de joueurs, moi c’est Neymar. Mais je m’inspire aussi d’autres joueurs et j’essaye de perfectionner mon jeu match après match », confiait l’ancien Rennais après le Classique contre l’OM en mars dernier.

« Zidane et Doué ? Il y a des ressemblances au niveau technique »

Laurent Croci, ancien défenseur de Bordeaux, voit quant à lui du Zinedine Zidane en Désiré Doué. « Il y a des ressemblances au niveau technique. Dans les dribbles et la même utilisation du ballon pour éliminer l’adversaire », estime l’ancien coéquipier de Zidane chez les Girondins.

« Doué me semble un peu plus mature »

« Doué me semble un peu plus mature, il affiche un peu plus tôt ses objectifs, poursuit Laurent Croci. Avant on était un peu plus humble. Cela ne veut pas dire qu’il a la grosse tête, cela fait partie de la nouvelle génération. Rolland Courbis avait une gestion particulière de Zinedine Zidane aussi, il n’était pas tout le temps titulaire. En cela aussi ils se ressemblent ». Une belle comparaison qu’il faudra confirmer sur la durée.