PSG - Donnarumma : La grande frayeur à l’étranger !

Ce mardi soir, Arsenal reçoit le Paris Saint-Germain en demi-finale aller de Ligue des champions. L’Angleterre a encore en mémoire la prestation majuscule de Gianluigi Donnarumma sur la pelouse d’Anfield il y a quelques semaines, de quoi susciter la crainte d’un supporter londonien, redoutant une séance de tirs au but à l’issue de la double confrontation.

Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des champions et l’Angleterre ce mardi soir, avec un déplacement sur la pelouse d’Arsenal. Après s’être défait de Liverpool et d’Aston Villa, la bande à Luis Enrique affronte un autre pensionnaire de Premier League bien déterminé à décrocher son billet pour la finale. Chez les supporters, la méfiance règne, s’inquiétant notamment des récentes prestations XXL de Gianluigi Donnarumma dans la compétition.

Donnarumma fait peur en Angleterre

Interrogé par RMC, Josh, créateur de la chaîne Youtube True Gooner, affiche une crainte majeure sur cette double confrontation entre le PSG et Arsenal. « Je ne veux pas de séance de tirs au but parce que Donnarumma (il souffle). Je l'ai vu jouer à l'Euro avec l'Italie, avec Paris contre Liverpool en quarts. Il est incroyable dans cet exercice », confie-t-il. Au sein du PSG, on savoure cet état de forme alors que le portier transalpin n'échappait pas aux critiques jusqu'à peu. « On sait le gardien qu'on a. Il l'a montré ce soir, saluait Achraf Hakimi après la qualification décrochée contre Aston Villa. Beaucoup de gens doutent de lui, mais nous on n'a jamais douté de lui. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, on est content qu'il soit au PSG. On espère qu'il restera longtemps avec nous ».

« On a montré qu'on était capables de battre n'importe qui »

Pour autant, le YouTubeur se montre optimiste sur les chances de son club de cœur : « Nous sommes très confiants après ce qui s'est passé contre le Real Madrid. 15 titres de LDC, favori de la compétition et on parvient à les battre largement à l'aller puis au retour. On a montré qu'on était capables de battre n'importe qui. »