Mbappé - Neymar : «Un cirque», la terrible accusation sur le PSG !

Ces dernières années, le PSG n'avait pas lésiné sur les moyens pour remporter la Ligue des champions. Au fil des années, le club était parvenu à constituer une attaque composée de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Sur le papier, ce trio n'avait que peu d'égal en Europe. Pourtant, le PSG n'a jamais réussi à se rapprocher d'une victoire en C1. Tout sauf un hasard selon un journaliste.

Défait par l’OGC Nice vendredi soir (3-1), le PSG doit effacer ses doutes. Quoi de mieux que l’Emirates Stadium et le prestige d’une demi-finale de Ligue des champions pour éteindre les canons anglais. Après Liverpool et Aston Villa, une nouvelle formation de Premier League pourrait subir la loi de cette formation, qui sans véritable star et avec un collectif au-dessus de tout avant doucement vers une victoire en Ligue des champions qui serait historique.

Le PSG est surveillé en Angleterre

En Angleterre, le PSG commence à susciter la crainte. Sa progression avait déjà été observée dès le 22 janvier dernier lors d’une rencontre renversante face à Manchester City. Ironie de l'histoire, le club parisien affiche un jeu séduisant au moment où Kylian Mbappé a quitté la capitale. « Le PSG est enfin pris au sérieux. Avant on se croyait un peu au cirque avec les frasques extrasportives de Neymar ou Verratti, les polémiques sur les postes préférentiels de Mbappé ou Messi. Aujourd’hui, tout est beaucoup plus cohérent. Il y a moins de stars mais beaucoup plus d’engouement. C’est un paradoxe total, il inspire même de la sympathie » a déclaré Luka Entwistle, journaliste pour le Guardian.

« Paris est incroyable à regarder »

Consultant pour CBS Sports aux côtés de Thierry Henry et de Jamie Carragher, Micah Richards s’enthousiasme aussi pour ce PSG version Luis Enrique, plus que jamais favori pour inscrire son nom au palmarès de la Ligue des champions. « Le football que Paris propose est incroyable à regarder » a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien.