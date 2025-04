Un ovni au PSG, c'est le chouchou de Luis Enrique !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Fabian Ruiz a pris de plus en plus de crédit auprès de Luis Enrique. A tel point qu'il est devenu une pièce maitresse du XI du PSG. Interrogé sur l'international espagnol, Daniel Riolo a affirmé que Luis Enrique avait insisté avec lui parce qu'il avait un profil unique au sein du club rouge et bleu.

Depuis plusieurs semaines, Luis Enrique a dégagé un XI type avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, Marquinhos et Willian Pacho en défense centrale, Nuno Mendes et Achraf Hakimi dans les couloirs, un trio Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz au milieu de terrain et un trio d'attaque composé d'Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et de Bradley Barcola (ou Désiré Doué).

PSG : Fabian Ruiz est la talisman de Luis Enrique

Si Fabian Ruiz est une valeur sure de Luis Enrique aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas, loin de là. En effet, l'international espagnol a obtenu peu à peu les bonnes grâces du coach du PSG, arrivé à Paris lors de l'été 2023.

«Sa densité physique n'existait nulle part ailleurs»

Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur la montée en puissance de Fabian Ruiz au PSG. D'après le journaliste de RMC Sport, le milieu de terrain de 29 ans est devenu le chouchou de Luis Enrique parce qu'il a un profil unique au sein de son effectif. « Le recrutement athlétique du côté d'Arsenal ces dernières années ? C'est absolument pour ça que Luis Enrique a beaucoup insisté avec Fabian Ruiz qui était extrêmement critiqué. Il en a quand même fait un joueur performant aujourd'hui. Il a insisté parce que sa densité physique n'existait nulle part ailleurs dans le groupe au milieu », a déclaré Daniel Riolo. Logiquement, Fabian Ruiz devrait donc être titularisé ce mardi soir. Le PSG affrontant Arsenal à l'Emirates Stadium en demi-finale aller de la Ligue des Champions.