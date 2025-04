120M€ : La folie qui va régaler Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a montré de nombreuses lacunes cette saison, notamment dans le secteur défensif. Le club madrilène souhaiterait donc les combler cet été en recrutant sur le mercato. Les Merengue seraient notamment sur les traces de William Saliba. Le défenseur d’Arsenal est né à Bondy, comme un certain de Kylian Mbappé.

La saison vire au fiasco pour le Real Madrid. Éliminé de la Ligue des champions et battu en finale de la Coupe du Roi, le club madrilène voit également la Liga lui échapper. La Casa Blanca pourrait terminer la saison sans remporter le moindre trophée. Les dirigeants se seraient rendus compte des lacunes dans l’effectif actuel, et compteraient les combler cet été grâce au mercato.

Le Real Madrid rêve de William Saliba

D’après les informations de MARCA, le Real Madrid voudrait notamment mettre la main sur un nouveau défenseur central. Et dans cette optique, les Merengue auraient choisi William Saliba. Le défenseur d’Arsenal, estimé à 120M€, plairait fortement à Florentino Pérez. Ce dernier serait même prêt à faire une folie pour le voir débarquer dans les rangs du Real Madrid.

Un nouveau Bondynois au Real Madrid après Mbappé ?

S’il venait à être transféré dans la capitale espagnole, William Saliba retrouverait ainsi un certain Kylian Mbappé. Les deux internationaux français sont nés à Bondy, et sont restés assez proches. L’ancien de l’OM rejoindrait aussi ses autres compatriotes Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. À suivre...