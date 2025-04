Mbappé : Son nouvel entraîneur révélé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Carlo Ancelotti s'apprête à quitter le Real Madrid pour prendre les commandes de la sélection brésilienne, laissant un vide à combler sur le banc madrilène. Xabi Alonso est pressenti pour devenir le nouvel entraîneur, mais le club envisage une solution intérimaire avec Santiago Solari pour gérer la transition lors de la Coupe du monde des clubs.

Une page va se tourner au Real Madrid avec le futur départ de Carlo Ancelotti, pressenti pour prendre les rênes de la sélection brésilienne. Selon le journaliste Fabrizio Romano, un accord serait en passe d’être trouvé pour la nomination du technicien italien, qui devrait donc diriger la Seleção lors du Mondial 2026 et prendre ses nouvelles fonctions dès le début du mois de juin, et donc avant la Coupe du monde des clubs qui a lieu du 14 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis.

Xabi Alonso favori ?

Du côté du Real Madrid, on se penche d’ores et déjà sur la succession de Carlo Ancelotti, le nom de Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) revenant avec insistance pour diriger Kylian Mbappé et ses autres coéquipiers merengue. Mais un autre homme devrait s’asseoir sur le banc avant la saison prochaine.

Julen Lopetegui cité comme intérimaire

Selon AS, le Real Madrid ne veut pas placer son nouvel entraîneur dans une situation inconfortable avec la Coupe du monde des clubs et devrait ainsi se présenter aux États-Unis avec un intérimaire, un moyen de placer Xabi Alonso ou un autre technicien dans de meilleures conditions pour son nouveau projet. Santiago Solari, qui avait joué les pompiers de service en octobre 2018 après le licenciement de Julen Lopetegui, devrait ainsi occuper provisoirement le rôle d’entraîneur.