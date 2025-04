Antoine Dupont de retour, c’est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours convalescent, Antoine Dupont poursuit sa rééducation après sa rupture des ligaments croisés subie lors du choc en Irlande durant le Tournoi des VI Nations. Cependant, le capitaine du XV de France était déjà de retour à Toulouse afin d'accompagner ses coéquipiers qui défiaient Toulon en quart de finale de la Coupe des champions.

Dimanche, le Stade Toulousain a arraché sa qualification pour les demi-finales de la Coupe des champions grâce à une pénalité de Thomas Ramos à la dernière seconde contre Toulon (21-18). En demi-finale, les hommes d'Ugo Mola iront défier l'UBB pour un nouveau choc franco-français, et ils pourront peut-être encore compter sur le soutien d'Antoine Dupont. En effet, le capitaine du XV de France, qui poursuit sa convalescence après avoir subi une rupture des ligaments croisés, était de retour avec Toulouse comme le confirme Ugo Mola.

Dupont de retour à Toulouse

« Antoine est venu avec nous sur la fin de semaine. Même si c'est une machine à gagner des trophées, il a suffisamment de proximité avec nous et avec le groupe pour ne pas se déconnecter et faire la vie de people que tout le monde lui prête. Antoine, c'est un gamin qui est chez nous, ancré chez nous et qui est tellement important et qui se rapproche de nous jusqu'à la fin parce qu'on a besoin aussi d'Antoine, de son aura et de son savoir-faire », révèle l'entraîneur du Stade Toulousain en conférence de presse.

«On a vécu un moment encore intense »

Ugo Mola est également revenu sur la performance de ses joueurs en revenant sur cette victoire au bout du suspens contre le RCT. « On a vécu un moment encore intense, ce groupe est incroyable, étonnant, et j’aimerais qu’ils soient encore plus conscients de ce qu’ils sont capables de faire », se réjouit le coach du Stade Toulousain qui pourrait donc compter sur le soutien d'Antoine Dupont pour les demi-finales.