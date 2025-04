Romain Ntamack : Le coup de chaud !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tenant du titre de cette Champions Cup, le Stade toulousain va continuer son aventure continentale grâce à son succès acquis à Mayol contre le Racing Club de Toulon ce dimanche. Une pénalité de Thomas Ramos, dans les ultimes instants de la rencontre, a permis à Romain Ntamack et sa bande d'atteindre le dernier carré de la compétition malgré un manque de discipline qui aurait pu les faire sortir par la petite porte.

Au bout du bout, le Stade toulousain a validé son billet pour le dernier carré de la Champions Cup. Pourtant à égalité avec le Racing Club de Toulon, les hommes d'Ugo Mola ont vibré sur la pelouse de leur adversaire du jour, mais ont été délivrés grâce à une pénalité de Thomas Ramos.

«On était très indisciplinés, ce qui aurait pu nous coûter très cher»

Au micro de beIN SPORTS, Romain Ntamack a souligné une certaine indiscipline de sa part et du groupe toulousain qui aurait pu avoir des répercussions catastrophiques pour leurs espoirs européens. « On peut remercier tout le monde. On a fait un grand match dans la solidarité, ce n’était pas évident. J’ai trouvé qu’on était très indisciplinés, ce qui aurait pu nous coûter très cher. On s’en sort. Thomas (Ramos) a le sang froid, je n’étais pas très inquiet sur le fait qu’il allait la rentrer. C’était un match compliqué, un match de phases finales sous la pluie, et ce n’était pas évident. Mais on fait un tour de plus ».

«On n’a pas lâché»

Concernant le coup de pied de Thomas Ramos, l'arrière du Stade toulousain n'a guère fait trembler Romain Ntamack. « Thomas, son but, il n’est plus à démontrer. J’étais convaincu qu’il allait la rentrer. De toute façon, après il y avait prolongations, c’est pour ça que je suis resté assis par terre. Encore une fois, au mental, on n’a pas lâché, on est allé chercher cette dernière pénalité qui nous fait passer devant et nous fait gagner ce quart ».

«On s’accroche, on a un parcours difficile»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama, le demi d'ouverture et centre du Stade toulousain reconnaît leur parcours quelque peu difficile avec un nouveau voyage en Champions Cup pour le champion en titre. « Douter ? Non, c’est peut-être l’une de nos meilleures premières mi-temps depuis un moment. Sur les envies de jeu, dans le déplacement, on était plutôt bons. Les ambitions étaient là malgré les conditions ; Toulon est revenu au score, et cela se joue à rien. On s’accroche, on a un parcours difficile. On va encore une fois se déplacer en demie. On essaye de tracer notre chemin, de s’accrocher comme on peut avec notre effectif. Avec cette solidarité-là, on peut faire de belles choses cette année ».