L’OM prêt à les virer, une date est annoncée !

Au cours des dernières semaines, la crise a frappé l’OM, qui a accumulé les mauvais résultats. La qualification pour la Ligue des Champions est encore loin d’être acquise et c’est ainsi que Medhi Benatia a tenu à prévenir clairement les joueurs de Roberto De Zerbi. A l’OM, on n’hésitera pas à se débarrasser de ceux qui n’ont pas la bonne mentalité.

Ce samedi, l’OM affronte Montpellier et face à la lanterne rouge, la victoire est obligatoire. Les 3 points feraient alors du bien après les dernières défaites et surtout dans l’objectif de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. C’est encore loin d’être acquis, notamment suite aux contre-performances des dernières semaines. Des défaites lors desquelles Medhi Benatia n’a pas apprécié le visage affiché par l’OM.

« C’est un problème mental »

Adrien Rabiot n’avait d’ailleurs pas hésité à pointer du doigt la mentalité de certains de ses coéquipiers. Mehdi Benatia en a rajouté une couche à ce propos et le directeur du football à l’OM n’hésitera pas à sévir cet été. En effet, pour La Provence, le Marocain a expliqué : « Je dis que c’est un problème mental. Peut-être qu’inconsciemment, les plus jeunes, pas les plus anciens, ont eu un relâchement en pensant que c’était plié ».

« On se reverra dans un mois, le 18 mai, et on se dira merci-au revoir »

« Si c’est ça, c’est grave et c’est ce qu’il faut combattre. Ceux qui ne sont pas prêts à faire les efforts, on se reverra dans un mois, le 18 mai, et on se dira merci-au revoir. Je veux une équipe de caractère et de qualité », a poursuivi Medhi Benatia. On pourrait donc s’attendre à voir plusieurs joueurs virés par l’OM prochainement…