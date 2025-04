Antoine Dupont : Le problème d'argent qui le fait quitter Toulouse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine convalescence, Antoine Dupont en profite pour honorer son partenariat avec Casino. Le capitaine du XV de France échange ainsi de façon temporaire son maillot de rugby pour enfiler un habit de vendeur dans le village de son enfance, Castelnau Magnoac. De quoi interpeller les habitants.

Victime d'une rupture de ligaments croisés du genou droit lors du choc en Irlande durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont ne fera son retour sur les terrains que durant l'automne. En attendant, il en profiter pour honorer son partenariat avec Casino dont il est l'ambassadeur.

«Le rugby ça ne paie plus, maintenant on fait épicerie»

Ainsi, Antoine Dupont est apparu dans un camion de la marque Casino pour vendre des produits dans le village de son enfance Castelnau Magnoac. « Je suis en période d'essai encore, il faut que je fasse mes preuves », s'amuse le capitaine du XV de France. De quoi surprendre les habitants. « Le rugby ça ne paie plus, maintenant on fait épicerie », demande ainsi un enfant sur un ton amusé. En tout cas, Antoine Dupont peut envisager une reconversion dans la vente comme le promet un salarié du groupe Casino qui l'accompagnait : « Pour le stage, c'est validé, je te garde ».

Dupont-Casino, le partenariat qui dure

Evidemment, il s'agit d'un coup de communication du groupe Casino sur ses réseaux sociaux. Une vidéo complète devrait être dévoilée vendredi. Il faut dire qu'Antoine Dupont est l'ambassadeur de la marque depuis trois ans. « Casino est une enseigne que ma famille fréquente depuis plusieurs générations, proche des territoires, et qui a su constamment innover. La marque Casino, par son positionnement, incarne parfaitement ma vision de l’alimentation et des enjeux de la consommation de demain : de l’équilibre nutritionnel, de la responsabilité à l’égard de l’environnement, et du plaisir de manger, de partager des moments de convivialité autour de vraies saveurs et de bons produits. Bien se nourrir est fondamental dans le sport, dont j’aurai plaisir à véhiculer les valeurs au sein même de l’entreprise : la force du collectif, l’esprit d’équipe et l’entraide, la loyauté, la persévérance et la combativité », confiait d'ailleurs le joueur du Stade Toulousain dans le communiqué de presse de Casino en janvier 2022.