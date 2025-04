«Comparable à Messi» : Le PSG a raté le coup du siècle ?

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, le PSG est allé piocher en Ligue 1 du côté de Rennes avec Désiré Doué. Cela s’est révélé être un très bon choix, mais un autre crack du championnat français aurait également pu poser ses valises à Paris. En effet, le club de la capitale était très intéressé par Rayan Cherki, que Jean-Michel Aulas compare à Lionel Messi, rien que ça.

Cette saison au PSG, il n’y a pas seulement Ousmane Dembélé qui donne pleine satisfaction à Luis Enrique en attaque. Le club de la capitale peut également compter sur Désiré Doué qui a parfaitement réussi son adaptation à Paris, après quelques mois plutôt compliqués en début de saison. Le joueur de 19 ans a d’ailleurs encore une fois était décisif samedi, avec un but lors de la victoire face au Havre (2-1).

Le PSG voulait également Cherki l’été dernier

Mais Désiré Doué n’était pas le seul crack de Ligue 1 qui faisait de l’œil au PSG l’été dernier. Le club de la capitale était également très intéressé par Rayan Cherki, qui avait alors de bonnes chances de partir de l’OL. Finalement, l’opération n’a pas abouti et le milieu offensif est resté à Lyon avec qui il réalise une très bonne saison.

Aulas compare Cherki à Messi

Avec 12 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Rayan Cherki prouve qu’il a les qualités pour jouer dans un très grand club à l’avenir. D’autant plus que, selon Jean-Michel Aulas, interrogé par Téléfoot, le milieu offensif peut être comparé à ce qui se fait de mieux au monde. « Rayan Cherki a un talent comparable à Messi en termes de qualités techniques. » Lors du prochain mercato, Cherki devrait une nouvelle fois faire beaucoup parler de lui et, pourquoi pas, enfin quitter son club formateur. Reste à voir si le PSG sera une nouvelle fois parmi les prétendants ou si le champion de France préfèrera cette fois-ci passer son tour.