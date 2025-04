After Foot - Polémique : «Daniel Riolo était sur ma ligne», la députée relance le feuilleton !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'émission l'After Foot s'est retrouvée dans de beaux draps en invitant la députée macroniste Caroline Yadan. Celle-ci a été invitée à s'exprimer sur l'emprise de l'islamisme dans le sport. Très vite, certains internautes ont déploré ce choix éditorial et ont appelé au boycott. Mise en cause, elle a répondu à cette polémique, qui a pris une ampleur qu'elle ne soupçonnait pas.

L’After Foot s’est retrouvé dans la tourmente après un débat sur le voile dans le sport. La présence de la députée Caroline Yadan, qui a mené une mission flash sur "les dérives communautaristes et islamistes dans le sport" avec le député RN Julien Odoul, a dérangé les internautes, qui ont appelé au boycott. Certains visages de RMC comme Walid Acherchour se sont aussi très vite désolidarisés en prenant leurs distances avec l’émission.

Le mea-culpa de Brisbois

Face au tollé que cela a provoqué, Gilbert Brisbois avait été contraint de présenter ses excuses. « Si nous avons choqué une communauté, c’est que nous avons raté notre soirée et j’en suis désolé. L’After est une émission dans laquelle on s’engage. Évidemment, nous ne sommes pas infaillibles. On peut aussi se tromper. Je vais quand même rappelé que l’After a fêté ses 19 ans. Au moment où de nombreux médias choisissent un camp, nous ne choisissons pas. Nous sommes indépendants grâce à la direction de RMC. L’After ne roule pour personne. Toutes les équipes, Flo et Daniel notamment, sommes sur la même longueur d’onde » avait confié l’animateur.

Caroline Yadan revient sur la polémique

Quelques jours après cette mise au point, Caroline Yadan est revenue sur ce fameux débat polémique. « L’émission s’est très bien passée. Le journaliste Daniel Riolo était sur ma ligne. J’ai pu m’exprimer dans le cadre d’un débat même si l’animateur n’était pas forcément d’accord avec moi. J’avais, certes, anticipé le fait que j’allais faire l’objet de critiques , mais sans doute pas à ce point-là » a confié la députée Rennaissance dans un entretien à Actu J.