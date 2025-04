Riolo - After Foot : Le RN débarque dans la polémique !

Amadou Diawara

Jeudi dernier, Caroline Yadan - députée Rennaissance - était présente sur le plateau de l'After Foot avec Daniel Riolo et d'autres journalistes et consultants de RMC Sport. Toutefois, certains de ses propos concernant son rapport parlementaire sur les dérives communautaristes et islamistes a créé la polémique. D'ailleurs, Walid Achercherchour a décidé de prendre ses distances avec l'émission. Dans une tribune, le député RN Julien Odoul a pris position.

Présente dans l'émission l'After Foot jeudi dernier, aux côtés de Daniel Riolo et d'autres journalistes et consultants de RMC Sport, Caroline Yadan a créé la polémique. En effet, une vague de contestation a été déclenchée sur les réseaux sociaux à la suite des propos de la députée Rennaissance concernant son rapport parlementaire sur les dérives communautaristes et islamistes. Estimant que son discours est à charge contre l'Islam et les Musulmans, Walid Acherchour a d'ailleurs décidé de prendre des distances avec l'émission.

«Il est de notre devoir de condamner les dérapages»

Dans une tribune pour Valeurs actuelles, Julien Odoul a tenu à réagir. « Il est de notre devoir de condamner avec la plus grande fermeté les réactions et les dérapages qui ont suivi la diffusion d’une séquence de l’émission After Foot sur RMC, le jeudi 3 avril 2025, dans laquelle la députée Caroline Yadan alertait sur les atteintes à la laïcité dans le sport français. Depuis cette séquence, un flot de réactions violentes a émergé sur les réseaux sociaux, marqué par le hashtag #BoycottAfterFoot, appelant à censurer le débat et à condamner l’émission. Caroline Yadan a été la cible d’attaques antisémites, de propos sexistes, et d’accusations d’islamophobie qui conduisent systématiquement à mettre une cible dans le dos », a pesté le député RN et co-auteur du rapport parlementaire sur les dérives communautaristes dans le sport.

«Une réaction révélatrice d’un malaise profond»

Dans la foulée, Julien Odoul s'est penché plus précisément sur le cas Walid Acherchour : « Dans un communiqué publié dimanche 6 avril dernier, le chroniqueur Walid Acherchour annonce prendre ses distances avec cette séquence, remettant en cause la légitimité du rapport parlementaire sur lequel s’appuyait la discussion. Une réaction révélatrice d’un malaise profond : celui d’une partie du monde sportif et médiatique qui refuse d’ouvrir les yeux sur l’entrisme islamiste, par peur de la polémique ou par soumission idéologique. Rappelons que le rapport parlementaire co-écrit avec Caroline Yadan, publié sur le site de l’Assemblée nationale, repose sur des auditions, des faits, et des témoignages officiels issus du terrain ».