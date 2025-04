Frank Leboeuf : La relation secrète !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Frank Leboeuf s’est présenté sur le parquet de "Danse avec les stars" cette année, ses enfants, Jade et Hugo, ont quant à eux intégré le casting de la quatrième saison des " Traîtres" sur M6. Le duo a dû dissimuler leur lien familial, un défi de taille pour eux.

Les Leboeuf apprécient décidément les émissions de télévision ! Alors que Frank Leboeuf, sacré champion du monde en 1998 aux côtés de Zinedine Zidane et Didier Deschamps, participait cette année à la 14e saison de "Danse avec les stars" sur TF1, ses enfants figurent quant à eux au casting des "Traîtres" sur M6.

« C’était une proposition de la production »

Mais si l’identité de Jade Leboeuf a été révélée aux autres participants, celle de son frère Hugo est restée secrète. « C’était une proposition de la production, confie l’influenceuse, interrogée par Le Parisien. Dans nos discussions, ils m’ont interrogée sur ma famille et je leur ai dit que j’avais un frère. Et là, cela les a intéressés car ils avaient déjà eu des couples, des parents et leurs enfants mais jamais de frère et sœur. On a trouvé cela super, en imaginant qu’au moins l’un de nous serait traître… Et finalement même pas ! »

« Pour éviter toute gaffe, j’ai dû faire semblant de dormir tout le trajet »

La fratrie a donc dû cacher aux autres candidats la relation qui les unit, ce qui n’a pas été simple comme le confie Hugo Leboeuf, comédien. « Dans le train qui nous emmenait sur le tournage, nous n’étions pas filmés. Et pour éviter toute gaffe, j’ai dû faire semblant de dormir tout le trajet », explique celui qui s’est présenté en tant qu’Hugo André, le prénom de sa grand-mère. Les enfants de Frank Leboeuf ont-ils réussi leur mission ? On le saura en regardant les prochains épisodes du divertissement de M6…