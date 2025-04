C'est terminé pour son couple, la séparation qui va affecter Frank Leboeuf

Alexis Brunet

Dans la famille Leboeuf, il n’y a pas que le père qui est connu. En effet, si Franck est un ancien footballeur qui a notamment remporté la Coupe du monde en 2018, sa fille Jade est aussi une célébrité puisqu’elle est une célèbre influenceuse. La femme de 34 ans qui s’est séparée du père de son fils il y a peu vient d’ailleurs de s’exprimer sur le sujet auprès de ses fans.

Cette année, Frank Leboeuf faisait partie du casting de Danse avec les stars aux côtés d’autres sportifs comme Florent Manaudou ou bien encore Adil Rami. Toutefois, le champion du monde 1998 a malheureusement quitté l’aventure, car il a été éliminé le 21 mars dernier.

Jade Leboeuf s’est séparée

Mais Frank Leboeuf n’est pas le seul à faire la une dans la famille. En effet, sa fille Jade est également connue car elle est une influenceuse suivie par plus de 280 000 followers sur Instagram. En janvier dernier, la femme de 34 ans avait d’ailleurs alerté sa communauté sur sa séparation avec le père de son enfant, avec qui elle était depuis 2016. « Après 9 ans d’amour, d’entente et de beaux souvenirs, Steph et moi avons pris la décision de suivre des chemins séparés. Cette décision, mûrement réfléchie, est empreinte de respect et d’affection mutuelle, car nous tenons avant tout à préserver une relation familiale harmonieuse pour nous et pour notre fils. »

« Ma lumière revient »

Ce mercredi, Jade Leboeuf a donné de ses nouvelles suite à cette rupture. Visiblement, tout semble aller pour le mieux pour la fille de Frank, comme elle l’a affirmé sur Instagram. « Il n’y a rien de plus beau que de se reconstruire pour soi et de retrouver peu à peu sa lumière. Ce n’est pas une revanche. C’est un retour à moi. Ils me disent tous que j’ai retrouvé mon éclat. Ma lumière revient. J’ai choisi le silence. De guérir dans l’ombre. Je n’ai rien à prouver. »