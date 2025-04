Bertrand Latour - Kylian Mbappé : Le clash qui ne passe pas

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a pris une correction face à Arsenal à l'Emirates Stadium. Après le coup de sifflet final de ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, Bertrand Latour (Canal +) et Ludovic Obraniak (L'Equipe) s'en sont pris à Kylian Mbappé, pointant du doigt sa prestation. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid s'est frotté à Arsenal ce mardi soir. Pour le premier acte face aux Gunners, les Merengue ont subi une lourde défaite à l'Emirates Stadium (3-0). A la fin de la rencontre, Bertrand Latour et Ludovic Obraniak - respectivement consultant chez Canal + et L'Equipe - ont critiqué Kylian Mbappé. Ce qui a provoqué la colère de Pierre Ménès.

«Latour et Obraniak tapent à bras raccourcis sur Mbappé»

« On va parler de la petite musique que j’entends depuis hier soir (mardi) et ce matin (mercredi), notamment de la part de certains éminents spécialistes comme Bertrand Latour et Ludo Obraniak qui tapent à bras raccourcis sur Mbappé après ce match », a pesté Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.

«Tout ce qui intéresse c’est de cogner Mbappé»

Dans la foulée, Pierre Ménès en a rajouté une couche : « Du haut de ma grande expérience des matchs où une équipe se fait bouffer, et où l’avant-centre de l’équipe n’a pas un ballon exploitable, j’en ai vu des centaines. Et j’ai rarement vu que ce soit lui qui soit accusé de tous les mots à la fin du match. J’ai bien compris la petite musique qui raisonne : en fait, tout le monde s’en fout du Real, tout ce qui intéresse c’est le cas Mbappé et plus spécifiquement de lui cogner dessus ». Reste à savoir si le Real Madrid de Kylian Mbappé réussira à renverser la vapeur contre Arsenal au Santiago Bernabeu.