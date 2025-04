Danse avec les Stars : Elle dit stop à Adil Rami en plein direct !

Amadou Diawara

Lors du huitième prime de l'émission Danse avec les Stars, les candidats ont performé sur le thème années 1990-2000. Auteur d'une prestation réussie, Adil Rami a récolté 36 points sur 40, récupérant la première place du classement. Malgré tout, Mel Charlot - membre du jury - a recadré Adil Rami en plein direct.

Mel Charlot recadre Adil Rami

Malgré sa très belle prestation, Adil Rami s'est fait taper sur les doigts par Mel Charlot, membre du jury de l'émission Danse avec les Stars. En effet, cette dernière a tenu à corriger la marche du champion du monde 2018.

«Je ne veux plus cette marche de footballeur»

« Il y a une chose, quand tu marches vers elle, je ne veux plus cette marche de footballeur, plus jamais », a lancé Mel Charlot en plein direct lors du dernier prime. « Elle a raison », a appuyé Chris Marques. « C'est la seule chose et on va travailler sur cette marche », a ajouté Mel Charlot. Ce qui ne lui a pas empêché d'attribuer la note de 9/10 à Adil Rami.