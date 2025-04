Retour de Pogba : Le teasing sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pourtant annonce à l'OM ou en Major League Soccer, Paul Pogba n'a pas encore trouvé chaussure à son pied depuis la fin de sa suspension pour dopage au mois de mars. A l'approche du mercato estival, le champion du monde 2018 ne baisse pas les bras et s'est lâché sur son retour aux affaires.

Paul Pogba était sans contestation possible l'un des éléments phares de Didier Deschamps entre l'Euro 2016 et l'Euro 2021. Champion du monde 2018, le milieu de terrain a manqué les deux dernières compétitions des Bleus pour blessure et suspension pour dopage. Depuis mars 2025 et la réduction de sa sanction par le Tribunal Arbitral du Sport, Pogba est libre de s'engager dans le club de son choix.

«Juste quelqu'un qui a toujours faim pour ce come-back»

Cependant, Paul Pogba est toujours agent libre malgré un intérêt prononcé et avoué de l'OM des bouches du président Pablo Longoria pour la Cadena SER et du directeur du football Medhi Benatia pour L'Equipe. Ce dernier a teasé son potentiel recrutement pendant le mercato estival. De son côté, Pogba continue de se préparer à chaque éventualité. « Juste un petit message, rien à montrer réellement, juste quelqu'un qui a toujours faim pour ce come-back, qui s'est entraîné tout seul, sans jamais abandonner toujours en chassant ses rêves. Et ce qu'il veut accomplir ».

«Ca pourrait être demain ou dans un an»

« Juste un petit message pour vous tous : aujourd'hui vous n'avez pas ce que vous souhaitez, mais continuez, continuez à pousser jusqu'à ce que vous l'obtenez. Ca pourrait être demain ou dans un an, ou encore deux ans. Mais ce qui doit se passer arrivera. On se revoit vite. Inch'allah ». a assuré Paul Pogba dimanche par le biais d'une Story publiée sur son compte Instagram.