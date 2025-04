Lamine Yamal à l'OM : L'incroyable annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du haut de ses 17 ans, Lamine Yamal fait beaucoup parler de lui et ce, depuis des mois. Le champion d'Europe avec l'Espagne continue d'impressionner avec le FC Barcelone malgré son jeune âge. De quoi permettre à Mohamed Henni de se mettre à rêver d'un duel entre l'Olympique de Marseille et le Barça... juste pour attirer Yamal dans « l'enfer » du Vélodrome.

Lamine Yamal (17 ans) s'est à nouveau illustré contre le Real Madrid samedi dernier. Certes, la pépite espagnole n'a pas trouvé le chemin des filets face à Thibaut Courtois, mais elle a tout de même délivré deux passes décisives qui ont engendré la victoire du FC Barcelone en finale de Coupe du roi. La première pour Pedri et la seconde pour Ferran Torres au moment de l'égalisation : victoire 3-2 du Barça en prolongations grâce à un but libérateur de Jules Koundé.

«Il va dire « c'est quoi ça, je suis où ? », mais t'es en enfer Yamal, t'es dans le volcan du Stade Vélodrome»

Déjà qualifié pour la prochaine saison régulière de Ligue des champions, le FC Barcelone et sa pépite issue de La Masia Lamine Yamal pourraient débarquer à l'Orange Vélodrome en cas de qualification de l'OM en C1. C'est le souhait de Mohamed Henni. Le supporter invétéré de l'Olympique de Marseille et vidéaste marseillais n'a pas caché sa volonté de voir débarquer Yamal dans le volcan du Vélodrome.

« Est-ce vous réalisez que l'année prochaine Lamine Yamal va jouer au Stade Vélodrome ? C'est ça qui est en jeu les gars ! Vous n'avez pas envie qu'il vienne et de l'éteindre les gars ? Il va venir au stade, voir les supporters, il ne va rien comprendre ! Vous avez vu Yamal face à Madrid, il avait deux paires de lunettes de soleil sur lui après le match, mais au Vélodrome il aura deux paires de lunettes de vue tellement il va être choqué de ce qu'il voit. Il va dire « c'est quoi ça, je suis où ? », mais t'es en enfer Yamal, welcome to l'enfer, t'es dans le volcan du Stade Vélodrome ».

«Il va poser ses valises à Marseille, je vous le dis»

En Story Instagram, Mohamed Henni est allé plus loin en assurant que Lamine Yamal n'aurait plus envie de retourner à Barcelone après avoir vécu une soirée chaude dans l'antre de l'OM au Vélodrome. « Et quand il va voir le stade il ne voudra plus partir. Comme sa vidéo avec la valise : Y que Fue. Il va poser ses valises à Marseille, je vous le dis les gars. Il n'y a que chez nous que c'est comme ça. Cette ambiance doit aller en Ligue des champions ». Reste à savoir si l'OM validera son billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions et si le tirage au sort permettra au FC Barcelone d'affronter le club marseillais dans la cité phocéenne.