OM : De Zerbi quitte Marseille, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Héros de la soirée marseillaise, Amine Gouiri s'est longuement confié sur son incroyable partition face à Brest ce dimanche soir. Auteur d'un triplé, l'international algérien de l'OM a été de tous les bons coups. Mais après la rencontre, l'ailier avait déjà les yeux rivés sur le prochain choc, face au LOSC dimanche prochain.

Amine Gouiri a été l’homme de la soirée. Face à Brest (4-1), le joueur a réalisé des gestes de grande classe pour claquer un triplé, dont un incroyable retourné acrobatique juste avant la mi-temps. « Je suis parti célébrer comme un fou. Après, je l'ai revu sur le grand écran. Mais non, franchement, c'était un moment magique » a déclaré Gouiri en zone mixte, avant de reprendre la route vers Rome.

Gouiri valide le stage à Rome

Comme indiqué par Roberto de Zerbi à l’issue de ce match, le groupe marseillais va s’exiler pour préparer le prochain choc face au LOSC, troisième au classement et victorieux d’Angers ce dimanche (0-2). « C'est bien. Franchement, ça nous a tous unis. On se voit tous les jours. On est tous ensemble. On a bien travaillé. Donc là, on est repartis pour une semaine. Et on espère continuer encore à travailler et aller à Lille pour aller chercher les trois points » a déclaré un Gouiri qui met en avant les bienfaits de cette mise au vert.

Objectif Ligue des champions

En cas de victoire à Lille, l’OM ferait un grand pas vers la qualification directe pour la Ligue des champions. « Bien sûr, on a notre destin en main. C'est vrai qu'on a commencé le match en étant quatrièmes et c'est vrai que ça pique un peu, on avait à cœur de retrouver notre deuxième place. On est deuxièmes, il reste trois matchs. Donc, c'est à nous de jouer ces matchs-là comme des finales. Comme je disais, on a notre destin entre nos mains. Et on espère tous finir deuxièmes » a lâché Gouiri dans des propos rapportés par Le Phocéen.