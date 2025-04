De Zerbi : Le vestiaire valide un grand changement à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la première fois depuis novembre dernier, Roberto de Zerbi a opté pour une défense à quatre face à Brest. Un choix payant étant donné que l'OM l'a largement emporté en championnat ce dimanche (4-1). En conférence de presse, le technicien italien est revenu sur cette petite révolution, validée par le vestiaire.

Roberto de Zerbi est revenu à ses premiers amours. Délaissé depuis novembre suite à une défaite à Lens, le technicien a retrouvé son 4-2-3-1 préférentiel ce dimanche. Une décision qui fait suite au retour de Leonardo Balerdi dans le groupe. Dans ce schéma, l’OM a survolé les débats, s’imposant largement face à Brest (4-1). Au micro de DAZN d’abord, De Zerbi est revenu sur ce choix.

De Zerbi assume sa décision

« Avec le ballon, on n’avait pas la même énergie. On avait perdu quelque chose au niveau des ailiers. Il fallait changer quelque chose. J’y ai pensé chaque jour, chaque nuit pour faire quelque chose de différent. Je ne veux pas changer juste pour changer. On ne joue pas au casino. Je change lorsque je comprends que c’est le bon moment » a confié le coach de l’OM.

« Ils étaient d'accord »

En conférence de presse, il a admis que l’idée avait germé après la rencontre face au Montpellier. « J'avais décidé de changer après la première mi-temps contre Montpellier car elle ne m'avait pas plu, je m'étais dit que c'était le moment de changer. Changer quand on est 2e au classement, ce n'est pas facile, c'était un risque à prendre » a-t-il lâché. Selon De Zerbi, il a toutefois souhaité s’adresser au groupe avant d’acter cette décision. « Je pense juste que c'était le meilleur système. On verra s'il faut changer ou pas par la suite. Je l'ai fait aussi par rapport à Greenwood, pour l'extraire du trafic sur le terrain. Ce n'était pas un coup de poker, j'ai parlé avec 6 ou 7 joueurs mardi, ils étaient d'accord » a lâché l’Italien dans des propos rapportés par L’Equipe.