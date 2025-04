Un énorme fiasco déjà annoncé au PSG ?

Axel Cornic

Après la Coupe du monde 2022, les dirigeants du Paris Saint-Germain et notamment Nasser Al-Khelaïfi ont insisté pour recruter Randal Kolo Muani, acteur malheureux de la finale. Une énorme dépense a ainsi été faite pour l’arracher à l’Eintracht Francfort, mais le temps a finalement montré que ce pari n’était pas vraiment une très bonne idée.

Derrière Neymar et Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani reste le joueur le plus cher de l’histoire du PSG, avec son transfert à 95M€. Pourtant, il n’a jamais semblé pouvoir s’imposer au sein du club parisien et cela s’est notamment vu sous les ordres de Luis Enrique. Ce dernier n’était clairement pas fan de son profil et l’attaquant a finalement été contraint de trouver une solution, pour relancer sa carrière.

Kolo Muani ne voudrait pas revenir

Il a ainsi été prêté pour six mois à la Juventus au mercato hivernal, où il a connu des débits fracassants. Mais sa situation a beaucoup changé et avec le départ de Thiago Motta puis l’arrivée d’Igor Tudor, il a quasiment tout connu à Turin. Pas vraiment de quoi le décourager, puisque TuttoJuve nous apprend que Kolo Muani ne voudrait pas revenir au PSG, puisqu’il aimerait beaucoup poursuivre son aventure dans le nord de l’Italie.

Enorme perte pour le PSG ?

Il faudra toutefois trouver un accord qui puisse satisfaire toutes les parties. D’après les informations du portail transalpin, la Juventus aurait l’intention de renégocier un prêt de Randal Kolo Muani, avec un rendez-vous qui serait déjà calé avec le PSG après la fin de la saison. Mais aucune folie n’est au programme ! Car si à Turin on aimerait insérer une option d’achat non-obligatoire dans ce nouveau prêt, elle devrait vraisemblablement être inférieure à la moitié de son prix d’achat en 2023. Pas vraiment ce qu’on appelle un bon coup pour les Parisiens, qui pourraient perdre jusqu’à 60M€.