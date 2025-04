Zidane - Équipe de France : Feuilleton relancé avec cette sortie ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Médaillé olympique avec l'équipe de France, Thierry Henry se consacre exclusivement à sa carrière de consultant en Angleterre. Mais l'odeur de la pelouse pourrait bien le convaincre de replonger. Des rumeurs évoquent une possible arrivée au RB Leipzig, membre de la galaxie Red Bull. Mais pour certains observateurs, Henry est taillé pour prendre en main une sélection.

Thierry Henry s’est forgé une solide réputation grâce à la très belle médaille d’argent de l’équipe de France olympique à Paris. Battu par l’Espagne en finale, l’ancien international tricolore avait réussi son pari, celui d’apporter une breloque à son pays. Après cette fête estivale, Henry a pris du recul, se concentrant sur sa carrière de consultant. Mais selon le JDD, il pourrait bien replonger. Le RB Leipzig penserait à lui. Et pour Eric Di Méco, cet intérêt est plutôt logique.

Henry à Leipzig, c'est fiable

« Il n’y a pas de raison de ne pas y croire. Il n’a pas commencé sa carrière d’entraîneur en réalité. Car lorsqu’il arrive à Monaco, c’est dans des conditions particulières, voire un peu difficile. Peut-être qu’il a appris durant son passage. Cet été, on a découvert un entraîneur entraînant. Quand tu as un effectif de haut niveau, il faut savoir ce que tu veux, faire passer ses idées. Avec l’équipe de France olympique, on a vu qu’il a crée un truc, au point d’arriver en finale. Je pensais qu’il allait enchaîner, il faudrait qu’il aille vite maintenant parce qu’il n’a pas assez d’expérience pour se permettre d’attendre un ou deux ans » a confié l’ancien défenseur de l’OM sur le plateau du Super Moscato Show.

Une menace pour Zidane ?

Mais pour Denis Charvet, Henry est plutôt taillé pour prendre en main une sélection. « C’est un garçon qui a une grosse envie, une grosse motivation. Donc j’y crois, ça doit marcher. Avec l’équipe de France olympique, il a trouvé sa place. Et je me demande s’il ne serait pas meilleur sélectionneur qu’entraîneur » a déclaré l’ancien rugbyman. L’ancien attaquant d’Arsenal pourrait-il représenter une menace pour Zinédine Zidane, en lice pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France ?