Kylian Mbappé : Recalé, Thierry Henry n’a jamais vu ça !

L’été dernier, avec l’équipe de France de football, Thierry Henry a réussi à aller chercher la médaille d’argent aux Jeux Olympiques. Battus par l’Espagne en finale, les Bleus étaient menés d’une main de maitre par le champion du monde 98. Ça n’a pourtant pas été facile pour lui avec tous les refus reçus pour préparer la compétition.

Après avoir loupé les Jeux Olympiques 2021, Kylian Mbappé avait pour priorité de participer aux JO 2024 à Paris. Mais le Français le savait très bien, le dernier mot n’allait pas lui revenir. C’est ainsi que le Real Madrid l’a bloqué. Thierry Henry n’a ainsi pas pu faire avec Mbappé et cela s’est répété avec d’autres joueurs puisque les refus se sont multipliés pour celui qui entraînait la France aux Jeux Olympiques.

« C’est la première fois »

Connaissant bien Thierry Henry, Wilfried Nancy a fait une confidence sur les nombreux refus reçus par celui qui menait la France aux Jeux Olympiques. Sur RMC, il a ainsi expliqué : « Beaucoup respect par rapport aux Jeux Olympiques. Il me l’a dit au téléphone, c’est la première fois qu’il a eu autant de non dans sa vie ».

« C’est extraordinaire ce qu’il a fait »

« C’est une réalité. Il avait des joueurs en tête et finalement, on lui disait non, non, non. Le gars est resté sur le processus. Il s’est dit ok, j’ai toujours des bons joueurs et on va créer cette compétition interne avec le joie. Je n’ai pas été surpris. On se parlait pendant les JO. C’est extraordinaire ce qu’il a fait, il a fédéré un groupe et donc les joueurs ont fait des bonnes choses », a-t-il ajouté sur Thierry Henry.