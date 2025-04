France 98 : Le malaise face à «un tueur» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sacrée championne du monde en 1998, l'équipe de France pouvait alors compter notamment un gardien redoutable : Fabien Barthez. Forcément, derrière, Bernard Lama a dû rester dans l'ombre. Une situation visiblement pas simple à gérer pour l'ancien gardien du PSG comme a pu l'expliquer Pierre Ménès.

Au sein de France 98, on pouvait retrouver les plus grandes stars du ballon rond. Il y avait Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Patrick Vieira, Marcel Desailly, Laurent Blanc, Lilian Thuram, Bixente Lizarazu ou encore Fabien Barthez. Forcément, pour certains, le temps de jeu était faible. Ça a notamment été le cas pour le gardien avec Bernard Lama, barré par Barthez.

Pas un « abruti »

Sur Youtube, Pierre Ménès a été invité à revenir sur la relation entre Fabien Barthez et Bernard Lama au sein de l'équipe de France en 1998. A ce propos, le journaliste a alors fait savoir : « Que s'est-il passé entre Barthez et Lama à la coupe du monde 98 ? C'est que Barthez était plus fort. Barthez n'est pas l'abruti qui était dépeint par la marionnette des Guignols ».

« Quand Barthez avait l'ascendant sur toi, il te mangeait vivant »

« Barthez était un tueur, comme Lloris était un tueur. Quand Barthez avait l'ascendant sur toi, il te mangeait vivant. Je pense que Bernard ne l'a pas super bien vécu », a ajouté Pierre Ménès.