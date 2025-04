Thierry Henry en France, c’est impossible !

La rédaction

Consultant à succès sur CBS, Jamie Carragher a confié qu’une émission comme Champions League Today, qu’il anime avec Thierry Henry, serait impossible en France. Selon lui, la passion bien plus forte autour des clubs européens rendrait difficile ce ton léger et humoristique que permet le public américain, moins engagé émotionnellement.

Jamie Carragher connaît une reconversion pour le moins originale aux États-Unis. L'ancien défenseur est aujourd'hui consultant dans l'émission à succès Champions League Today, diffusée sur la chaîne CBS. Aux côtés de Kate Scott, Thierry Henry et Micah Richards, il participe à des débats animés, souvent rythmés par l'humour et la bonne humeur.

«Le foot n'est pas le sport numéro un»

Jamie Carragher est revenu, pour L’Équipe, sur l’hypothèse d’une telle émission avec Thierry Henry en France et ne semble pas imaginer cela possible : «Cette émission pourrait-elle exister en France ou en Angleterre ? Je ne pense pas. C'est diffusé sur une chaîne américaine, où le foot n'est pas le sport numéro un, donc ça fonctionne. Les Américains soutiennent des clubs européens mais pas de manière passionnelle.»

Une différence de culture

Le chroniqueur de CBS explique notamment sa pensée par une différence de culture avec les États-Unis : «En Angleterre, certaines des choses dont on rit et plaisante pourraient même contrarier et agacer certains, surtout si cela concerne leur équipe. Cela ne fonctionnerait pas dans un pays où on parlerait d'un Championnat, comme la Premier League ou la Ligue 1, parce que le rapport au club est beaucoup plus tribal.»