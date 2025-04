OM : Les discussions secrètes à Paris !

La rédaction

Alors que le Paris FC lutte pour décrocher une montée historique en Ligue 1, plusieurs joueurs de son effectif, originaires de Marseille et fans de l’OM, rêvent d’un duel contre le club phocéen. En interne, Ilan Kebbal et les frères Lopez ne cachent plus leur attachement à l’OM… même si cela reste un sujet sensible à Paris.

En pleine course pour la montée en Ligue 1, le Paris FC compte dans son effectif plusieurs natifs de Marseille : Maxime et Julien Lopez, ainsi qu’Ilan Kebbal. Supporters de l’OM, ils évoquent régulièrement le club phocéen et espèrent accéder à l’élite pour affronter les hommes de Roberto De Zerbi. Deuxième de Ligue 2 derrière Lorient, avec 64 points, le PFC pourrait quasiment valider sa montée en cas de bon résultat face à Rodez, ce samedi.

«On est supporters marseillais»

Ilan Kebbal s’est confié à RMC au sujet de l’OM, révélant suivre de près les performances du club marseillais. Une déclaration qui peut faire grincer quelques dents dans la capitale : «Ça parle de l’OM entre les Lopez et Ilan Kebbal ? Ah oui, oui… bon, il ne faut pas trop le dire (rires)… mais ça va, le PFC n’a pas de problème avec l’OM. Mais au fond, on est supporters marseillais, on suit les matches tous les week-ends. Quand l’OM ne gagne pas, on n’est pas contents.»

«Marseille, c’est le meilleur stade»

Le milieu offensif algérien confie également rêver de retrouver l'OM et le Stade Vélodrome : «J’ai déjà joué au Vélodrome avec Reims et si je peux le refaire avec le PFC… ouahhh… c’est chez moi Marseille, ma famille, mes amis… je veux le revivre évidemment. C’était incroyable. Et Marseille, c’est le meilleur stade. Mais la Ligue 1, c’est ouf. On en parle entre nous. Je leur dis, vous allez voir, les ambiances ne sont pas les mêmes !»