Départ de l’OM : La masterclass de De Zerbi

La rédaction

Pour resserrer les liens et aborder le sprint final dans les meilleures conditions, Roberto De Zerbi a emmené son groupe à Rome. Ce séjour de trois jours, loin de l’agitation marseillaise, a permis à l’OM de se recentrer sur son objectif : la qualification en Ligue des champions. Une opération saluée en interne.

Afin de préparer au mieux la fin de saison et de s’éloigner des tensions inhérentes à la Commanderie, l’OM a décidé d’organiser une mise au vert à Rome. Roberto De Zerbi a emmené ses hommes dans son pays natal pour un séjour de trois jours et trois nuits. Si une délégation s’est rendue au Vatican pour rendre hommage au pape François, ce déplacement en Italie n’avait rien d’un voyage touristique pour les joueurs de l’OM, tous présents à l’exception de Chancel Mbemba et Ruben Blanco.

«Ils ont beaucoup travaillé»

Un proche d’un joueur de l’OM confie dans les colonnes de La Provence : «Ils étaient surtout concentrés sur l'objectif du club, la qualification en Ligue des champions, loin de l'agitation de Marseille.» Le quotidien précise que Roberto De Zerbi a fait visionner de nombreuses séquences vidéo à ses joueurs afin de préparer au mieux la réception de Brest. Désormais, l’OM n’a plus le droit à l’erreur en Ligue 1. Une autre source révèle : «Ils ont beaucoup travaillé dans une bonne ambiance.»

«L'atmosphère a été très positive»

Roberto De Zerbi a visiblement réussi son pari : ressouder son groupe. La Provence rapporte qu’à la Commanderie, on se félicite de cette mise au vert italienne : «L'atmosphère a été très positive, on a réussi à créer ce que l'on voulait et à amener une bonne dynamique au sein du groupe.» Reste à savoir si cette ambiance retrouvée se traduira sur le terrain. Réponse ce dimanche soir face à Brest, dans un match crucial pour conserver la deuxième place.