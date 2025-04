«Inoubliable», le cadeau rêvé du PSG !

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, le PSG arrachait sa qualification en demi-finale de Ligue des champions sur la pelouse d’Aston Villa. Un match spectaculaire, mais que n’a pas pu vivre pleinement Maël, un jeune supporter parisien. Ce dernier avait été exclu par la sécurité du club anglais après avoir célébré un but de son équipe, et le champion de France avait donc décidé de l’inviter pour le match contre l’OGC Nice afin de lui faire oublier ce mauvais moment.

Cette saison, le PSG peut encore rêver d’un titre en Ligue des champions. Les Parisiens sont qualifiés pour les demi-finales et ils affronteront Arsenal mardi soir pour le match aller. En quart de finale, c’est un autre club anglais qui s’était dressé sur le route des Parisiens : Aston Villa. Cela n’avait pas été une partie de plaisir pour les coéquipiers de Marquinhos, qui avaient frôlé le drame lors du match retour.

Le PSG a invité le jeune Maël

Lors du quart de finale retour face à Aston Villa, un malheureux évènement avait fait beaucoup parler. Un jeune supporter parisien du nom de Maël avait été exclu avec son père par la sécurité du club anglais pour avoir célébré un but du PSG. Le champion de France a eu vent de cette histoire et il a donc décidé d’inviter son jeune fan lors du match contre l’OGC Nice (défaite de Paris 1-3). Une expérience inoubliable qu’a racontée Maël au Parisien. « C’était super sympa. J’ai découvert le bord-terrain pour la première fois de ma vie. Après, j’ai eu une expérience avec le speaker, ce qui m’a énormément plu. C’était une expérience inoubliable. »

« On est tranquilles »

Habituellement posté dans le Virage Auteuil lors des matches du PSG, Maël a cette fois eu la chance d’être positionné en tribune Borelli et, visiblement, cela lui plait bien. « C’est différent parce que de base, je suis avec les ultras, donc on ne ressent pas trop le bruit. Mais là, en étant autre part qu’à Auteuil, on ressent énormément l’ambiance. Auteuil, c’est sympa quand on a envie de chanter, sinon là où je suis actuellement, on est tranquilles, on est posés ! »