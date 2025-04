Violence et tromperie : Les révélations choquantes de Payet !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Début avril, Larissa Ferrari, une avocate brésilienne, a porté plainte contre Dimitri Payet, qu’elle accuse de violences et d’agression sexuelle à son encontre. Le Français, auditionné par la police locale le 16 avril, a reconnu la liaison extra-conjugale avec cette dernière, mais a également affirmé que toutes les pratiques sexuelles effectuées avec elle étaient consenties.

Un véritable scandale. Évoluant à Vasco de Gama, Dimitri Payet se retrouve mêlé à une sombre affaire d’agression sexuelle et de comportement violent à l’encontre de Larissa Ferrari. Cette dernière avait témoigné de l’humiliation que lui avait fait vivre l’ancien joueur de l’OM, dont la femme et les enfants sont restés à Marseille… « En décembre, nous avons eu notre première dispute et il a commencé à me dire qu’il allait m’infliger des punitions. Il me demandait des preuves d’amour qui consistaient en des humiliations. J’ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l’eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol », expliquait l’avocate brésilienne dans sa plainte, relayée le 11 avril dernier par l’AFP.

Dimitri Payet auditionné au Brésil

Quelques jours plus tard, le 16 avril, Dimitri Payet était auditionné par la police de Rio de Janeiro. Metropoles, un média brésilien, a réussi à se procurer le procès verbal du joueur de 38 ans, et l’a publié ce vendredi. Au sein de ce dernier, Payet a lâché des réponses claires aux enquêteurs. Au niveau des pratiques sadomasochistes réalisées par ce dernier, l’ancienne gloire de l’OM affirme ainsi que ces dernières étaient totalement consenties, voire réclamées par Larissa Ferrari, qui lui aurait demandé plusieurs fois de lui uriner dessus.

Les pratiques sadomasochistes auraient été consenties

Marquée physiquement, cette dernière avait accusé Payet de comportement violent. Pour tenter de se justifier des marques sur le corps de l’avocate, le joueur formé au FC Nantes a affirmé que cette dernière lui réclamait des fessées. Un autre vice du footballeur était de faire l’amour à Larissa Ferrari lorsque cette dernière revêtait une robe de mariée, ce qu’a totalement reconnu Dimitri Payet...