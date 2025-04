Scandale sexuel : Dimitri Payet sort du silence !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début du mois d’avril, Dimitri Payet se retrouve embourbé dans une sale affaire. Accusé d’agression sexuelle par une femme avec qui il aurait entretenu une aventure extra-conjugale, l’ancien joueur de l’OM a été auditionné par la police de Rio de Janeiro le 16 avril dernier. Ce vendredi, un média local a révélé une partie du procès verbal du joueur de Vasco de Gama.

Embourbé dans un énorme scandale sexuel, Dimitri Payet a été auditionné par la police locale. Le 16 avril dernier, le joueur évoluant à Vasco de Gama a été interrogé par la police de Rio de Janeiro, après avoir été accusé début avril, d’agression sexuelle par Larissa Ferrari, une avocate brésilienne. Dans une déclaration relayée par l’AFP le 11 avril dernier, cette dernière faisait d’horribles révélations sur l’ancien joueur de l’OM.

Dimitri Payet se lâche sur son sadomasochisme

« En décembre, nous avons eu notre première dispute et il a commencé à me dire qu’il allait m’infliger des punitions. Il me demandait des preuves d’amour qui consistaient en des humiliations. J’ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l’eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol », avait affirmé cette dernière. Le 16 avril, Dimitri Payet est sorti du silence sur cette affaire. Metropoles, média brésilien, a récupéré une partie du procès verbal du joueur de 38 ans. Dans ce dernier, Payet révèle avoir connu cette femme sur le réseau social Instagram, avant que la discussion n’en vienne rapidement aux pratiques sexuelles.

Des réponses surréalistes

De là, Dimitri Payet a confié aux enquêteurs qu’une pratique sadomasochiste s’est installée avec Larissa Ferrari, le tout dans une relation totalement consentie des deux côtés. Pour ce qui est des traces d’agressions présentes sur le corps de la jeune femme, le joueur formé au FC Nantes a affirmé que cette dernière lui réclamait souvent des fessées, laissant des marques sur sa peau blanche...