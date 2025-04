Le PSG sur TF1, c’est confirmé !

Alexis Brunet

Il y a quelques années, la Ligue des champions était diffusée sur TF1 et on pouvait donc voir les plus grands matches européens et parfois les beaux parcours des clubs français. Bonne nouvelle pour les plus nostalgiques, cette époque est en quelque sorte de retour. En effet, la première chaîne de France a racheté à DAZN deux affiches de la Coupe du monde des clubs, un match du PSG, mais aussi la grande finale.

Cette saison, le PSG peut encore rêver de nombreux trophées. Le club de la capitale peut notamment mettre la main sur la Ligue des champions, avec une demi-finale à disputer contre Arsenal, mais également sur la Coupe de France avec une finale contre le Stade de Reims.

La Coupe du monde des clubs cet été

Mais ce n’est pas tout, une fois la Ligue des champions et la Coupe de France terminées, le PSG aura également l’occasion de remporter une autre compétition. Les Parisiens disputeront la Coupe du monde des clubs cet été, du 15 juin au 13 juillet. Les partenaires de Marquinhos affronteront notamment l’Atlético de Madrid, Botafogo et les Seattle Sounders.

Le PSG sera diffusé sur TF1

Bonne nouvelle pour les supporters parisiens, ils pourront voir au moins un match de leur équipe en clair. En effet, selon les informations de L’Équipe, TF1 a racheté deux affiches à DAZN, qui est normalement le diffuseur de la Coupe du monde des clubs. La première chaîne de France diffusera donc PSG-Atlético, qui aura lieu le 15 juin, mais également la grande finale, le 13 juillet, que disputera peut-être le club de la capitale.