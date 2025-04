Adil Rami : «La bombe du siècle» qui affole le clan Tapie !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’aventure Danse avec les Stars se termine ce vendredi pour Adil Rami, ce dernier est toujours en course dans l’émission Les Traitres, diffusée sur M6. Mais voilà que ça commencerait à chauffer pour le champion du monde 2018. En effet, certaines révélations impliquant Rami ont affolé Sophie Tapie, traitre avec l’ancien de l’OM.

Traitre sur M6, Adil Rami doit éviter à tout prix de se faire démasquer. Mais voilà que l’ancien joueur de l’OM n’est pas seul dans cette situation. Alors que Sophie Tapie et Liane Foly sont les partenaires de Rami, ça commence à devenir dangereux pour cette dernière. « Je sens que les loyaux se rapprochent de moi doucement donc il faut que je me protège », a-t-elle lâché lors de l’émission diffusée sur M6.

« Je soupçonne peut-être Adil aussi »

Et pour se protéger, Liane Foly a décidé de passer à l’offensive. Mais si cela veut dire vendre les deux autres traitres, à savoir Adil Rami et Sophie Tapie. Ainsi, face à Dominique Tapie, la chanteuse a balancé : « Tu vois, moi je pense qu'il y a trois traîtres. Je te soupçonne fort, je soupçonne ta fille depuis le début et je soupçonne peut-être Adil aussi ».

« Elle peut pas faire ça ! »

Face à cette annonce, Sophie Tapie a complètement halluciné. « Mais la bombe du siècle. Liane elle est pas folle au point de dire les deux noms des deux traîtres dans ses suspicions. Mais elle peut pas faire ça ! », a alors réagi la fille de Bernard Tapie, plus que jamais en danger, au même titre qu’Adil Rami.