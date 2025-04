Danse avec les Stars : Le choc avec Adil Rami !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques semaines, il était très difficile de le prédire et pourtant… Ce vendredi soir, sur TF1, Adil Rami disputera la finale de Danse avec les Stars aux côtés de Lénie et Florent Manaudou. Tout au long de l’émission, l’ancien joueur de l’OM a fait preuve d’une progression impressionnante. De quoi choquer tout le monde y compris sa danseuse, Ana Riera.

Ce vendredi, sur TF1, on connaitra donc l’identité de celui ou celle qui succèdera à Natasha St-Pier, gagnante de la dernière édition de Danse avec les Stars. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 3 en course : Lénie, Florent Manaudou et Adil Rami. Loin d’être le meilleur danseur au début de l’aventure DALS, l’ancien joueur de l’OM est la grande surprise de cette saison. Et ce n’est pas Ana Riera, la danseuse de Rami, qui dira le contraire.

« Aujourd’hui, il arrive à rendre un show esthétique avec beaucoup de technique »

Avant cette finale de Danse avec les Stars, Ana Riera s’est exprimée sur Adil Rami. Et dans des propos accordés au Parisien, elle a souligné à quel point la progression du champion du monde 2018 avait été choquante tant il partait de très loin : « Adil n’avait jamais dansé avant. Il a une énorme progression depuis le début. Aujourd’hui, il arrive à rendre un show esthétique avec beaucoup de technique. Rien que pour cela, il mérite d’aller le plus loin possible. Et puis c’est un perfectionniste. Il répète toute la journée, regarde des vidéos pour savoir ce qu’il doit améliorer, prend des initiatives… ».

« Malgré le stress, il ressent un vrai plaisir et cela se transmet »

« Il raconte des histoires pour touches les gens. Pour moi, c’est celui qui y parvient le plus dans l’émission. Malgré le stress, il ressent un vrai plaisir et cela se transmet », a fini par conclure Ana Riera, qui espère donc remporter Danse avec les Stars avec Adil Rami.