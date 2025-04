Kylian Mbappé avec une célébrité, la rencontre inattendue !

La rédaction

Kylian Mbappé et l’humoriste Paul Mirabel ont croisé le chemin l’un de l’autre de façon inattendue. Fan du joueur du PSG, Mirabel a récemment partagé l’anecdote de leur rencontre, qu’il a intégrée dans son nouveau spectacle. Une rencontre qui a marqué l’humoriste, qui n’a pas manqué de raconter cet échange surprenant.

Paul Mirabel est un véritable passionné de football. L’humoriste, qui a d’ailleurs révélé dans une interview au Parisien être un fan de Montpellier, a également exprimé à plusieurs reprises son admiration pour Kylian Mbappé. Dans une interview pour le magazine Onze Mondial, Paul Mirabel a parlé de sa rencontre avec la star française :

«Dans le nouveau spectacle, j’ai tout un sketch où je raconte le jour de ma rencontre avec Mbappé. Et comme j’étais fan de lui, j’ai hâte qu’il le regarde, si un jour il le regarde.»

«On s’est rencontrés par un concours de circonstances»

Paul Mirabel a ensuite expliqué comment la rencontre avec Kylian Mbappé s’est produite :

«On s’est rencontrés par un concours de circonstances. Dans mon spectacle, j’ai un passage où je raconte tous les trucs bizarres que les gens font quand ils me reconnaissent dans la rue, les comportements de “fan”, si tu veux. Et ensuite, je l’inverse complètement et je raconte quand j’ai rencontré Mbappé. Et j’ai fait exactement la même chose que les gens qui sont fans de moi.»

La rencontre avec Mbappé

L’humoriste avait déjà évoqué cette rencontre avec Kylian Mbappé sur le plateau de Quotidien. Il avait raconté à Yann Barthès :

«J’ai eu l’occasion de dîner face à face avec Kylian Mbappé, a-t-il confié. Je suis allé au restaurant une fois, et on m’a dit : “Mettez-vous là”. À un moment, j’ai ouvert un rideau et il y avait Kylian Mbappé derrière. Il m’a dit : “Viens, j’aime bien ce que tu fais”. Et j’étais un peu timide.»