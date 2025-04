«Je pète un câble», Riolo balance sur l’OM !

La rédaction

L’ambiance est électrique à l’OM en cette fin de saison. Malgré une deuxième place en championnat, tensions internes et irrégularité de certains joueurs inquiètent. Daniel Riolo s’est exprimé sur la situation dans L’After Foot, pointant du doigt Mason Greenwood et Luis Henrique. La qualification pour la Ligue des champions s’annonce décisive et sous haute pression.

L’OM vit une saison étrange pour sa première année avec Roberto De Zerbi. Tout commençait parfaitement après l’arrivée du coach italien, avec un mercato très prometteur et de bons résultats dès le début de l’année. Mais quelques tensions autour du club sont venues brouiller la saison de l’OM, qui, malgré les intempéries et les mauvais résultats, reste accroché à sa deuxième place. Afin de se préserver de possibles conflits et d’assurer une qualification en Ligue des champions primordiale, l’OM a organisé une mise au vert à Rome.

«Cette tension je la trouve normale»

Pour Daniel Riolo, ces tensions sont normales dans un vestiaire comme celui de l’OM.

«Ce serait presque anormal qu'il n'y ait pas de tensions, compte tenu de ce qu’il s’est passé ces dernières semaines, et qu’il n’y ait pas d’incompréhensions dans le staff dirigeant sur la façon dont l’entraîneur a géré certaines situations, et sur la façon dont certains joueurs ont répondu aux exigences du coach», explique-t-il dans un premier temps dans L’After Foot, avant de cibler Mason Greenwood et Luis Henrique.

«Je m’imagine dirigeant d’un club où deux joueurs sont bons une semaine et ont ensuite des attitudes à la limite du lamentable sur le terrain… Je pense que je pète un câble, même en essayant de rester un peu mesuré. Cette tension, je la trouve normale», poursuit-il sur les ondes de RMC.

Une fin de saison tendue à l’OM

L’OM va donc faire face à une fin de saison tendue, avec des bons résultats obligatoires pour sécuriser une qualification en Ligue des champions, primordiale tant pour les finances du club que pour son projet sportif. Ce sprint final commence dès dimanche face à Brest. L’OM jouera ensuite contre Lille, Le Havre et Rennes pour terminer sa saison.