Équipe de France : Un joueur du PSG accusé de trahison !

Légende du PSG, Safet Susic s'est retrouvé dans quelques situations délicates durant sa carrière, notamment en 1988. Quelques mois après avoir obtenu la nationalité française, le joueur défait les Bleus, alors entraîné par Michel Platini. La présence du milieu offensif dans l'équipe yougoslave avait provoqué une vive polémique en France.

Français depuis 1988, Safet Susic n’a porté les couleurs que d’une sélection, celle de la Yougoslavie. Une équipe qu’il avait retrouvé justement cette année-là après une absence de plusieurs mois. Et comme le hasard fait bien les choses, le joueur du PSG avait affronté les Bleus de Michel Platini au cours d'une double confrontation sous haute tension.

Susic avait causé une polémique en France

« Avant ces matches-là, je n’avais pas joué en équipe nationale depuis quatre ans. Un soir quelqu’un m’appelle à 23h, c’était le secrétaire de l’équipe nationale. Il me demande si je voulais jouer contre la France. J’avais déjà obtenu la nationalité française, mais je me suis dit pourquoi pas. Je pensais au début que c’était une plaisanterie, mais j’ai finalement joué, j’ai inscrit un but contre la France. Trois jours après, on jouait au Parc des Princes. Pas un sifflet » a confié Susic au cours d’un entretien accordé à PSG Originals.

L'accusation de Platini

Susic avait alors été ciblé par la presse. Certains le traitaient de traître. Cette présence avait même agacé Michel Platini. « Il n’y avait aucun problème, mais je sais que Michel Platini avait été irrité. Il avait dit dans les journaux que ce n’était pas normal que joue contre la France alors que je venais d’être Français. Je l’ai croisé après au jubilé de Giresse, je lui ai dit : « Michel, la seule équipe pour laquelle je peux jouer c’est la Yougoslavie ». Après on a eu de très bons rapports. Il était venu à Sarajevo en tant que président de l’UEFA, je l’apprécie beaucoup » a-t-il lâché.