Benzema, Henry, Platini… Mbappé dans la légende !

Arrivé cet été dans les rangs du Real Madrid, Kylian Mbappé a été pointé du doigt lors de ses premiers mois dans la capitale espagnole. Mais depuis quelques matchs, le numéro 9 madrilène retrouve de la confiance et de l’efficacité. En termes de statistiques, le joueur tout juste âgé de 26 ans a déjà atteint un stade exceptionnel, et a même intégré le classement des meilleurs buteurs français de tous les temps. Explication.

Un Kylian Mbappé retrouvé ? Alors que le Real Madrid s’est imposé face au Séville FC (4-2) dimanche, l’attaquant français a permis aux siens d’ouvrir le score par l’intermédiaire d’une énorme frappe en dehors de la surface adverse. Avec quatre buts inscrits lors de ses quatre derniers matchs, l’ancienne gloire du PSG retrouve des couleurs, le capitaine des Bleus ayant vivement été critiqué au cours des derniers mois.

La presse espagnole s'enflamme pour Mbappé ! Quelle théorie étonnante émergera de sa performance face au FC Séville ? 🌟 https://t.co/UXGeBIou8B — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

« Je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que je ne le montre »

« Nous apprenons à mieux nous connaître. Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l'équipe, mais l'adaptation, comme l'a dit l'entraîneur, est terminée. Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres. Et nous jouons tous beaucoup mieux. Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que je ne le montre. Mais, comme je l'ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matches. Bilbao m'a fait du bien, car j'ai touché le fond en ratant ce penalty.... J'ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité. Nous jouons très bien. Nous avons beaucoup progressé ces derniers moi », avouait quant à lui Mbappé à l’issue de la rencontre.

Mbappé bientôt meilleur buteur français de tous les temps ?

L’attaquant, qui a fêté son 26ème anniversaire seulement le 20 décembre, a inscrit son 345ème but en carrière. Si Kylian Mbappé a déjà égalé le total de buts d’Olivier Giroud en carrière, la star du Real Madrid se rapproche des meilleurs buteurs tricolores de tous les temps comme Michel Platini (354 buts en carrière), Bafétimbi Gomis (361), André-Pierre Gignac (363), Roger Courtois (364), Thierry Henry (411), et Karim Benzema (483).