Danse avec les Stars - TF1 : Antoine Dupont remplace Florent Manaudou, les images tant attendues !

Florent Manaudou et les autres candidats de la saison 14 de « Danse avec les Stars » diffusée sur TF1 ont laissé la place à la troupe des Enfoirés vendredi soir. Et il y avait également de la danse durant le concert caritatif, notamment grâce à Antoine Dupont qui a donné de sa personne.

Les fans de « Danse avec les stars » doivent prendre leur mal en patience avant de retrouver Florent Manaudou, Adil Rami, Frank Leboeuf et les autres candidats de cette saison 14. Habituellement diffusé le vendredi soir, le programme a laissé la place au traditionnel concert des Enfoirés sur TF1, avec là aussi la présence de plusieurs sportifs bien connus des Français au casting.

Antoine Dupont au concert des Enfoirés

Présents lors de la captation du concert en janvier dernier, Antoine Dupont et les frères Lebrun ont fait le show comme ont pu le constater les téléspectateurs de TF1 vendredi soir. Et les fans de « Danse avec les stars » ont même eu le droit à un joli lot de consolation en voyant la star du XV de France faire la fameuse chorégraphie réalisée l’été dernier après le sacre des Bleus du rugby à 7 aux Jeux olympiques de Paris 2024, cette fois-ci accompagnée de la troupe des Enfoirés et des danseuses du Moulin Rouge sur le morceau En feu de Soprano.

« La choré, je la connaissais, mais ce n'était pas la même musique, ni le même tempo »

Ce que le public ne sait pas, c’est qu’Antoine Dupont n’était pas du tout à son aise lors de cette séquence. Comme l’a expliqué L’Équipe vendredi, le joueur du Stade Toulousain a tenté durant de longues minutes de se souvenir de la chorégraphie dans les loges, sans y parvenir. « Les seuls pas que je connais, je n'arrive même pas à les faire », confiait-il avant de se produire sur scène. Au retour, Antoine Dupont n’était pas forcément plus convaincu : « Ce sera coupé au montage, confia-t-il en riant. La choré, je la connaissais, mais ce n'était pas la même musique, ni le même tempo. Pas facile de s'adapter... » La séquence a bien été gardée et diffusée sur TF1.