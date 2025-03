XV de France : Antoine Dupont menacé dans le vestiaire !

Axel Cornic

A 28 ans, Antoine Dupont est au sommet de son art et en quelques années seulement, il est non seulement devenu une figure de proue du rugby, mais bien de tout le sport français. Mais le temps passe pour tout le monde et même le capitaine du XV de France pourrait se faire rattraper par la nouvelle génération, avec un ovni qui est déjà bien lancé.

Les superlatifs commencent à manquer pour décrire Antoine Dupont. A chacune de ses sorties, le demi de mêlée place la barre toujours plus haut et repousse les limites de l’impossible, comme lors de son passage à 7 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais même lui n’est pas immortel…

Dupont bientôt dépassé par Bielle-Biarrey ?

S’il reste encore quelques belles années devant lui, Dupont se rapproche doucement mais sûrement de sa fin. Mais la relève est déjà là, puisque le rugby français a déjà trouvé sa nouvelle star avec Louis Bielle-Biarrey. « Derrière Dupont, Bielle-Biarrey et Damian Penaud sont les joueurs les plus 'bankable' du moment » a déclaré Vincent Chaudel, co-fondateur de l’Observatoire du Sport business, pour RMC Sport.

« Il a encore un point faible »

« Il est jeune, très performant et il ne joue pas au Stade Toulousain. Ça peut paraître un détail mais la superstar à Toulouse, c’est Antoine Dupont et c’est plus dur d’exister derrière lui » a précisé l’économiste du sport, qui voit en Bielle-Biarrey le nouveau leader du XV de France et de tout le rugby tricolore. « Sur le terrain, 'LBB' est spectaculaire, sa spécificité avec son casque le rend différent des autres. Il a encore un point faible, c’est sa présence sur les réseaux sociaux (160K abonnés sur Instagram contre 500K à Ntamack ou 1,1M à Antoine Dupont) mais il a une grande marge de progression dans le développement de son image ».