OM : La réponse tombe pour cette grosse signature

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

10 ans après son arrivée en provenance d’Hambourg, Jonathan Tah a confirmé qu’il quitterait le Bayer Leverkusen à la fin de la saison, au terme de son contrat. Le défenseur âgé de 29 ans peut donc s’engager librement avec le club de son choix, une situation dont l’OM n’aurait pas l'intention de profiter.

Si une qualification, ou non, en Ligue des champions sera déterminante, l’OM commence déjà à préparer son mercato estival. Dans cette optique, Luis Henrique est annoncé sur le départ et se serait d’ores et déjà mis d’accord avec l’Inter Milan. Dans le sens des arrivées, Aymeric Laporte aurait donné son accord, à condition que le club se qualifie en C1.

Tah annonce son départ du Bayer Leverkusen

La défense devrait être le secteur de jeu que l’OM cherchera à renforcer en priorité cet été. Une opportunité intéressante pourrait alors s’offrir aux dirigeants marseillais : Jonathan Tah. Arrivé en 2015, l'international allemand (35 sélections) a annoncé dimanche qu’il quittera le Bayer Leverkusen, où il est en fin de contrat.

L’OM n’est pas dans la course

« Oui, je vais quitter le club dans tous les cas », a déclaré Jonathan Tah, dans des propos relayés par Kicker. « Pour être honnête, je n'ai pas de délai. Mais le club est au courant. Et tout a été communiqué très ouvertement de ma part, comme depuis le début. Il y a eu un moment où j'ai pris la décision de ne pas prolonger mon contrat et de ne pas rester ici. » Toutefois, selon La Tribune OM, l’Olympique de Marseille ne serait pas dans la course à la signature du défenseur âgé de 29 ans.