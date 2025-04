Mercato - PSG : C'est confirmé pour le nouveau Messi !

Alexis Brunet

Il y a quelques temps, le PSG était annoncé dans le viseur d’un jeune talent brésilien du nom d’Estêvão Willian. Ce dernier que l’on surnomme Messinho brille du côté de Palmeiras et c’est finalement Chelsea qui a réussi à l’attirer. Son agent a toutefois confirmé que Paris l’avait bien dans son viseur dernièrement, tout comme le Bayern Munich.

Après avoir longtemps cherché à recruter des stars, le PSG semble désormais vouloir se focaliser sur les jeunes talents, aussi bien français qu’internationaux. Ainsi, lors des dernières périodes de recrutement, le club de la capitale a pu miser sur des joueurs comme Bradley Barcola, Lucas Beraldo, Désiré Doué ou bien Gabriel Moscardo.

Le PSG était intéressé par Estêvão Willian

Mais outre Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le PSG se voyait bien recruter un troisième crack brésilien. En effet, le club de la capitale était intéressé par Estêvão Willian qui fait le bonheur de Palmeiras. Selon son agent, André Cury, le champion de France faisait partie des formations qui voulaient mettre la main sur le jeune joueur de bientôt 18 ans (24 avril). « Avec Estêvão, j'ai eu l'intérêt du PSG, du Bayern, de Chelsea... de plusieurs clubs. Aujourd'hui, il est très difficile de négocier à cause du fair-play. Celui qui n'a pas d'argent à investir veut le faire pour obtenir des résultats immédiats. Imaginez, Chelsea a signé Estevão il y a un an, ils ont attendu un an pour pouvoir en profiter maintenant, en juillet. En Espagne, il n'y a pas d'argent pour faire cela. Ils ne peuvent pas attendre », a déclaré l’agent du Brésilien à AS.

Estêvão Willian a opté pour Chelsea

Finalement, c’est Chelsea qui l’a emporté et qui a arraché la signature du Brésilien, qualifié comme le nouveau Messi, au nez et à la barbe du PSG et du Bayern Munich. Estêvão Willian s’est engagé avec les Blues l’été dernier, mais il ne rejoindra l’Angleterre que l’été prochain, une fois qu’il aura 18 ans. Il a par ailleurs signé un contrat XXL jusqu’en 2033.